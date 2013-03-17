Kayseri'de Kar Yağışı

Bahar ayının gelmesiyle sıcak günler yaşayan Kayseri, güne kar yağışıyla uyandı. Son bir haftadır güneşli günler geçiren Kayseri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla sürpriz yaptı. Kentin yüksek kesimleri karla kaplanırken, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur etkili oldu. Karla karışık yağmurla başlayan yağış, daha sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yağan kar yağışı, karla uyanan Kayserilileri şaşırttı.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, hafta sonuna kadar yağışın beklenmediği, havanın açık ve güneşli olacağı bildirildi. Gece eksi derecelere düşeceği tahmin edilen hava, gündüz ise 10-14 derece aralıklarında olacak.