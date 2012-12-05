Kayseri'de Kar Yağışı

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, trafiği olumsuz etkiledi. Sürücüler özellikle Erciyes Dağı'na çıkan yolda büyük zorluk çekerken, kar yağışına yaz lastiği ile yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı. Yola yazlık lastiklerle çıkan bazı sürücüler de kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarpmaktan kurtulamadı.



Şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte görüş mesafesi düşerken, kara kışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, telefonla aradıkları tanıdıklarından şehir merkezinden zincir getirmelerini istedi.



Erciyes Dağı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle zorluk çeken vatandaşların yardımına Karayolları ekibi yetişti. Ekipler karla kapanan yolları açarak sürücülerin rahat bir nefes almasını sağladı.



Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak kışlık lastik kullanmalarını ve araçlarında zincir bulundurmalarını tavsiye etti.



Dün akşam saatlerinden itibaren Kayseri'de etkili olan kar yağışı sonrasında Erciyes Dağı'nda kar kalınlığının 21,5 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Turizmciler, Erciyes Dağı'nda kayak sezonunu açmak için heyecanla beklediklerini bildirdi. -

