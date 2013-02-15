Kayseri'de Karda Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Kayseri jandarması kar ve tipi nedeniyle yolda kalan biri hamile 25 kişiyi donmaktan kurtardı



Kayseri - Erciyes ve Erciyes - Develi karayolunda etkili olan tipi bugün çok sayıda aracın yolda kalmasına neden oldu. Jandarma, paletli özel aracıyla yolda kalan araçlara yardım etti. Jandarma, tipiden dolayı yoldan çıkan ve kara saplanan araçları ve içinde bulunan biri hamili 25 kişiyi kurtardı. Hareket kabiliyeti yüksek paletli SİSU adlı araca vatandaşları alan Kayseri jandarması şehir merkezine inmelerini sağladı.



Erciyes Jandarma Arama Kurtarma timinin yaptığı çalışmada karayolları ekipleriyle birlikte yoldan çıkan ve kara saplanan araçları çıkarmaya çalıştı. Zincir takamayan araç sürücülerine de yardım eden jandarma, bizzat araçların zincirlerini taktı. Daha sonra çekici vasıtasıyla araçlar bulundukları yerlerden çıkardı.



Develi ilçesinden Kayseri'de hastaneye rutin sağlık kontrolü için gelen hamile kadın R.A.'nın içinde bulunduğu araçta kayarak yoldan çıktı. Kara saplanan araçtaki hamile kadının imdadına da jandarma yetişti. Jandarma soğuktan dolayı ayakta bile durmakta güçlük çeken hamile bayanın paletli özel aracın içine aldı. Jandarma, hamile kadını şehir merkezinde bekleyen ambulansa kadar götürürken, kara saplanan aracıda kısa süren çalışma sonucu kurtardı.



Mahsur kalan 25 kişinin kurtarılırken, 20 araçta çekici vasıtasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

