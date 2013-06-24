Kayseri'de Kaza: 1 Ölü 6 Yaralı

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen tarfik kazasında Kayseri-Malatya karayolunda 35 yaşındaki T.T.’nin kullandığı 06 EV 6166 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonrasında şarampole devrildiği öğrenildi.
Meydana gelen kazada 12 yaşındaki M.T. olay yerinde hayatını kaybederken, T.T., A.T., A.T., Y.T., R.T. ve G.T.’nin yaralandığı ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. (iha)
Meydana gelen kazada 12 yaşındaki M.T. olay yerinde hayatını kaybederken, T.T., A.T., A.T., Y.T., R.T. ve G.T.’nin yaralandığı ve Pınarbaşı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. (iha)