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Kayseri'de Kaza: 1 Yaralı

Kayseri’de, meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırılarak tedavi altına alında.

Kayseri'de Kaza: 1 Yaralı
Edinilen bilgiye göre, Karayolları kavşağında meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki M.A.’ya otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı M.A.’yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı.
M.A. yapılan ilk tedavinin ardından beyin cerrahi yoğun bakım servisine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
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