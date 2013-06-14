Kayseri'de Kaza: 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre Tomarza yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden O.T.(33) hakimiyetindeki otomobilin karşı şeritten gelen otomobil ile çarpıştığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı O.T. ile M.C.’yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatıldığı öğrenilen yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. (iha)

