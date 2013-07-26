Kayseri'de Kaza: 5 Yaralı

Kaza, dün akşam iftar saatinde Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.’nin (24) kullandığı 38 UR 737 plakalı otomobil, M.A.’nın (46) kullandığı 38 AB 332 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü A.K. ile araçta bulunan T.Ö. (24), E.Ö. (24), M.Ö. (23) ve K.D. (23) yaralandı. Kaza sonrasında olay yerinde çok sayıda meraklı vatandaş toplanırken, bir kişi elindeki ekmek ile kaza yapan otomobilin kapısını kapattı. Meraklı vatandaş, daha sonra yerde sedyede yatan yaralının etrafında dolaştı. Bir başka meraklı vatandaş ise yerde sedyede bulunan yaralıyı konuşturmaya çalıştı. Meraklı vatandaşlar yaralının taşınmasına da yardım etti. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.