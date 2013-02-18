Edinilen bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Sümer üst geçidinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 23 AV 373, 38 NP 482, 38 T 0944, 38 SN 436, 38 ZK 721 ve 38 AT 093 plakalı otomobil kaygan zeminden dolayı çarpıştı. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada araçlar hasar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)
Kayseri'de Kaza: 6 Araç Birbirine Girdi
Kayseri’de, kaygan zeminden dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
18 Şubat 2013 Pazartesi 17:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.