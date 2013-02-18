Kayseri'de Kaza: 6 Araç Birbirine Girdi

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan İlçesi Sümer üst geçidinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 23 AV 373, 38 NP 482, 38 T 0944, 38 SN 436, 38 ZK 721 ve 38 AT 093 plakalı otomobil kaygan zeminden dolayı çarpıştı. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazada araçlar hasar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (iha)

