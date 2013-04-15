Kayseri'de Kaza: 9 Yaralı

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında A.U.’nun kullandığı 38 UY 026 plakalı otomobil ile 15 yaşındaki A.R.T.’nin kullandığı iddia edilen 38 VY 167 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada G.Ö., A.Ö., A.U., Ş.U. ile 38 VY 167 plakalı minibüste bulunan A.R.T. ve Y.T. ile 3 çocuk yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Kaza zedelerden biri ayağının kırık olduğu gerekçesiyle trafik polislerine evrakları vermedi. Trafik polisinin çağırması üzerine gelen 112 görevlisi yaralının ayağındaki kırıkları tespit etmeye çalıştı. Bu sırada yaralı, “Ayağımda kırık var dokunma” diye çıkıştı. 112 görevlisi ise “Ayağındaki kırık tam olarak nerede onu belirlemem için dokunmam lazım” dedi.

Yaralı, görevlinin yaptığı müdahale sonrasında ambulansa konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

