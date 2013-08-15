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Kayseri'de Kaza:1 Ölü

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Kayseri'de Kaza:1 Ölü
Alınan bilgilere göre, İncesu ilçesi Garipçe Mahallesi'nde Kayseri-Nevşehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde S.K'nin kullandığı araç, ters yönde seyir halindeyken, Nevşehir istikametinden gelen R.Y. yönetimindeki araç ile çarpıştı.
Kazada, ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü S.K. olay yerinde ölürken, araçta yolcu olarak bulunan E.K. ile R.Y'nin kullandığı araçtaki N.Y., G.S.Y. ve Y.Y. hafif yaralandı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü R.Y. ve aynı araçta bulunan S.Y. ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla sevk edildikleri sağlık kuruluşunda tedavi altına alındı. Yaraları hafif olan kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan R.Y. ile S.Y'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.(iha)
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