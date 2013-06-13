Kayseri'de ki Hız Limitleri Belirlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ''2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 50. maddesi, araçların kara yollarında uymaları gereken hız limitlerini belirtmektedir. Bu kapsamda araçların yerleşim yerlerinde aksine bir işaret bulunmadıkça şehir merkezlerinde otomobiller için hız limiti 50 kilometre olarak belirlenmiştir. Ancak Kayseri il merkezinde UKOME Kurulunun 12.01.2011/1-8 sayılı kararı ile aşağıdaki listede belirtilen güzergâhlarda hız sınırı 70 kilometre olarak belirlenmiştir.

KOCASİNAN BÖLGESİ

KOCASİNAN BULVARI (Karayolları kavşağından-Ms Köprülü kavşağına kadar.)

OSMAN KAVUNCU BULVARI (Karayolları kavşağından, Yeni Toyota kavşağı arası)

BAĞDAT CADDESİ (Kaldırım caddesi kavşağından, Kanal kavşağına kadar.)

ERKİLET BULVARI (1- Yeni adliye kavşağı ile Kanal kavşağı arası - 2- Hobi bahçesi kavşağı ile Kocasinan Fen işleri atölyesi arası)

HAVAALANI YOLU (Sanayi odası kavşağına kadar)

IHLAMUR CADDESİ (Kadir Has Spor salonundan Argıncık demiryolu geçide kadar.)

SİVAS YOLU (Mimar Sinan köprülü kavşak ile, Kaykop kavşağı arası)

GESİ CADDESİ (Sivas yolu İldem kavşağından Gesi girişine kadar.)

TOKİ KADİR HAS BULVARI (İldem Toki kavşağından Toki girişi arası)

DİĞER BÖLGELER

FATİH SULTAN MEHMET BULVARI (OSB YENİ YOL-Aytemiz petrol ile Toki girişi arası)

HACILAR YOLU (M. NAZIM BEY BULVARI) (Asri mezarlık kavşağından, HES kablo kavşağı arası)

ERCİYES CADDESİ (Şehitlikten, Hisarcık meydan arası)

TALAS CADDESİ (Kız yurdu kavşağından, Şehitliğe kadar.)

KOMANDO CADDESİ (Talas Bulvarından, Ali dağı mesire alanı dönüşüne kadar.)

KERKÜK CADDESİ (Rektörlük kavşağı ile Talas Bulvarı Kız yurdu kavşağı arası.)

AŞIK VEYSEL BUVARI (Sivas caddesi ile Rektörlük kavşağı arası.)

30 AĞUSTOS BULVARI (Sivas caddesi ile Kocasinan Bulvarı arası.)