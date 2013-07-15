Kayseri'de ki Kavgada Bıçaklar Çekildi Kan Aktı

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Beştepeler Mesire alanında meydana gelen olayda F.D., B.D., E.D. ve R.D. ile U.K. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında U.K.’nın 4 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladığı bildirildi.

Olay sonrasında yaralanan 4 kişi Kayseri Eğitim ve Arıştırma Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, olayın zanlısı U.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

