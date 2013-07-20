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Kayseri'de Kıymalı Pide Tartışması Cinayetle Bitti

Kayseri’de, sahur vakti yaşanan kıymalı pide tartışması kanlı bitti. Kocasinan ilçesi Yavuz Mahallesi Lokman Caddesi üzerinde bulunan bir pide fırınında yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'de Kıymalı Pide Tartışması Cinayetle Bitti
Alınan bilgilere göre, gece fırına gelen Orhan K., fırıncı Sait K'den kıymalı pide yapmasını istedi ve fırıncı Sait K. de hamurun saat 02.00’de çıkacağını, pideyi de ancak o zaman yapabileceğini söyledi. Fırıncı Sait K. ile kıymalı pide isteyen Orhan K. arasında başlayan pide tartışması, iki tarafın akrabalarının araya girmesi ile bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Fırıncı Sait K.’nin akrabası elinde bıçak bulunan Selçuk Y.'nin, kavgayı ayırmak isteyen Rıfat Kızıl’ı (22) sol göğsünün üzerinden yaraladığı iddia edildi. Aldığı bıçak darbesi ile yere yığılan Rıfat Kızıl’ı, akrabaları otomobille Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye getirilen Rıfat Kızıl, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kavganın ardından olay yerine gelen polisler, olay yerini güvenlik şeridi ile çevirirken, olayın yaşandığı fırında incelemeler yapan olay yeri inceleme ekibi, delilleri topladı ve olay yerinde titiz bir çalışma yaptı.
Aldığı bıçak darbesi ile Rıfat Kızıl’ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, cinayet zanlısı ve yakınlarının hastanede olduğunu zannederek acil servis önünde toplandı. Çevik kuvvet ekiplerinin cop ve biber gazı ile müdahale ettiği yaklaşık 50 kişi, hastane önündeki bekleyişini sürdürdü. Kalabalık daha sonra minibüslere binerek hastane önünden ayrıldı.
Cinayet zanlısı Selçuk Y.’yi kısa sürede yakalayan polis, olaya karıştığı öne sürülen Sait K., Onur K., Mustafa K. ve Orhan K.’yi de gözaltına aldı. (iha)
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samet şaşmaz 5 yıl önce

böyle cinayet olmaz

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murtaza 5 yıl önce

Haberde yanlis bilgiler var olen kisinin yasi gibi

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Ihsan GENCTURK 5 yıl önce

Kayseri mizde cok sinirli insanlar var ufak bi hadisede bicak ve silaha sariliyorlar bina bi dur demeleri lazim ben yurt disinda yasiyorum kayseriyi ornek sehir olarak goruyorlar daha fazla gormelerini istiyorum bi kayserili olarak

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bas aktör 5 yıl önce

iki esrarkeşin bir işyerini basması haber gercekeleri yansıtmıyor

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