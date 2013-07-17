Kayseri'de Kocasını Öldüren Kadının Cezası Belli Oldu

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Mensure Deniz hazır bulundu. Mahkemede, olay nedeniyle pişman olduğunu söyleyen 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Mensure Deniz, “Bıçağı öldürmek için değil, korkutmak için sapladım” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Mensure Deniz, mahkeme heyetinin son sözünü sorması üzerine, “Eşim sürekli olarak beni aşağılıyordu. Bana hakaret ediyordu. Ben de bu hakaretlere dayanamadım ve bıçakladım” diye konuştu.

Mensure Deniz’e yapılan yargılama neticesinde mahkeme heyeti tarafından ilk olarak müebbet hapis cezası verildi. Daha sonra bu ceza ağır tahrik ve iyi hal indirimleri sonucunda 18 yıla kadar indirildi.