Kayseri'de Komşuluk Ölmüş Dedirten Olay

Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi’nde bulunan Halise Nur Apartmanı’nda yayılan keskin koku sonrasında komşuların birinci katta bulunan 75 yaşındaki K.K.’nın evine girdiği öğrenildi.

75 yaşındaki K.K.’nın tuvalette yatar vaziyette bulunduğu, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında K.K.’nın cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. (iha)

