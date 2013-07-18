Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Komşuluk Ölmüş Dedirten Olay

Kayseri’de 75 yaşındaki kadının öldüğü, binaya yayılan koku sonrasında ortaya çıktı.

Kayseri'de Komşuluk Ölmüş Dedirten Olay
Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi’nde bulunan Halise Nur Apartmanı’nda yayılan keskin koku sonrasında komşuların birinci katta bulunan 75 yaşındaki K.K.’nın evine girdiği öğrenildi.
75 yaşındaki K.K.’nın tuvalette yatar vaziyette bulunduğu, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında K.K.’nın cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.