Kayseri'de Korkunç Kaza

Edinilen bilgilere göre, Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları Osmanlı mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, iddiaya göre M.Ş. idaresindeki 38 AB 342 plakalı halk otobüsü, tali yoldan çıkan sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EZ 132 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle halk otobüsü sürücüsü M.Ş. direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 katlı bir binanın önündeki boşluk alana uçtu. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazanın ardından doğalgazlı olan halk otobüsünün patlayabileceği ihtimaline karşı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Halk otobüsünün çarptığı binada oturan vatandaşlar doğalgazlı olan halk otobüsün patlama ihtimaline karşı yetkililer tarafından tahliye edildi. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, çok korktuklarını belirterek, “Evde oturuyorduk. Birden patlama sesi duyduk. Deprem oluyor sandık. Hızla evden kaçtık. Dışarıda otobüs olduğunu görünce şaşırdık. Ne yapacağımızı bilemedik” diye konuştu.

Olay sonrası yetkililer inceleme başlattı. (iha)

