Kayseri'de Korkunç Kaza

Hacılar Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 01 ADH 95 plakalı minibüs ile 38 KF 016 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 38 KF 016 plakalı aracın sürücüsü O.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araç içerisinde bulunan 2 kişi ve minibüsün içerisinde yolcu olarak bulunan 15 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.



01 ADH 95 plakalı araç çarpışmanın etkisi ile Hacılar Mezarlığı'na daldı. Mezarlık içerisindeki mezarların taşlarını kıran minibüs mezarlıktaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrasında bazı mezarların üstleri açıldı.



Olay yerine gelen Kayseri İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kaza yerinde inceleme yaptı. Aydın olay yerinde yaptığı açıklamada, "Meydana gelen kaza sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İlimizde son 3 ayda 15 ölümlü kaza meydana geldi. Sürücülerimiz araç kullanırken daha dikkatli olmaları gerekmektedir aksi takdirde bu tür kazalar ile karşı karşıya gelebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada hayatını kaybeden O.A.'nın yakınları sinir krizleri geçirdi. Minibüs içerisinde bulunan yolcular, kaza sonrası şok geçirdi. Minibüs şoförünün de gözaltına alındığı bildirildi. Polis, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



Hayatını kaybeden O.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

