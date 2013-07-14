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Kayseri'de Korkutan Anız Yangını

Kayseri’de, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan anız yangını büyük bir alanda etkili oldu.

Kayseri'de Korkutan Anız Yangını
Edinilen bilgilere göre, Erenköy mahallesinde meydana gelen olayda, nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, yaklaşık 2 saatte söndürdü. Çıkan yangın büyük bir alanda etkili olurken, yetkililer vatandaşları kuru ot ve anız yangınları konusunda uyararak, en ufak bir yangında ihbarda bulunmalarını istedi.(iha)
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