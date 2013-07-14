Kayseri'de Korkutan Anız Yangını

Edinilen bilgilere göre, Erenköy mahallesinde meydana gelen olayda, nedeni henüz belirlenemeyen sebepten dolayı anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 110 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek, yaklaşık 2 saatte söndürdü. Çıkan yangın büyük bir alanda etkili olurken, yetkililer vatandaşları kuru ot ve anız yangınları konusunda uyararak, en ufak bir yangında ihbarda bulunmalarını istedi.(iha)