Kayseri'de Korkutan Kaza

Edinilen bilgiye göre Kazım Karabekir Mahallesi, Varinlioğlu Caddesi'nde seyir halinde bulunan S.A. idaresindeki 38 BE 894 plakalı midibüsle D.V. hakimiyetindeki halk otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araç sürücüleri S.A., D.V. ile yolcular B.D., G.Ş., M.B., S.Y. ve ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kaza bisiklet tamircisinin dükkanında bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(iha)