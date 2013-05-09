Kayseri'de Korkutan Kaza

Edinilen bilgiye göre Kazım Karabekir Mahallesi, Varinlioğlu Caddesi'nde seyir halinde bulunan S.A. idaresindeki 38 BE 894 plakalı midibüsle D.V. hakimiyetindeki halk otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araç sürücüleri S.A., D.V. ile yolcular B.D., G.Ş., M.B., S.Y. ve ismi henüz belirlenemeyen 2 yolcu yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Meydana gelen kaza bisiklet tamircisinin dükkanında bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(iha)
Meydana gelen kaza bisiklet tamircisinin dükkanında bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.(iha)
Lütfen ne olur...Çıkın yeni verdiğiniz plaka serilerini kullanan acemileri bir hizaya getirin...Adamlar paso hata ve üstünüze kıraak kadar deli cesaretine sahipler....Halk otobüsleri ve servis minibüslerine hak getire...Yorum yapmaya bile gerek yok..Ehliyet,ruhsat,emn.kemeri,onlar işin estetiği...çıkın trafigi sivil izleyin...sivil kontrol edin...girin trafiğe bir bakın...ama olmaz degil mi? efendim...inanın trafik zzzır delilerini siz cesaretlendiriyorsunuz