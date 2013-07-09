Kayseri'de Korkutan Yangın

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bulunan bir evin girişinde yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiyeye haber veren vatandaşlar, ekipler gelene kadar bahçede bulunan tulumbadan çektikleri su ile yangına müdahale etti.

İtfaiyenin de yardımı ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yetkililer olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)

