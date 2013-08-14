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Kayseri'de Korkutan Yangın

Kayseri’de öğleden sonra iki ayrı yerde meydana gelen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kayseri'de Korkutan Yangın
Edinilen bilgiye göre Eğribucak Mahallesi ile İnecik Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkarıldığı ileri sürülen iki ayrı yangın vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yangın sonrasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi seferber olurken, polis ekipleri de bölgede yangını çıkaran şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü bildirildi.(iha)
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