Kayseri'de Köylünün Ayağı Çamurdan Kurtuluyor

Kayseri il Özel idaresi ve İl Genel Meclisinin girişimleri ile artık köylerde köy meydanı sokak araları ve mezar yolları dahi parke yapılarak köyde yaşayan vatandaşların ayakları çamurdan kurtuluyor.

Çomaklı Köyünde mezar yolu parke çalışması esnasında köylüler İl Genel Meclis üyesi Fazlı Öztürk ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek katkısı olanlara teşekkür ettiler.