Baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerin bakımına hız veren başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Melikgazi ve Kocasinan ilçe belediyelerinin, sorumluluk alanlarındaki park ve bahçelere diktiği çiçekler açtı. Park ve bahçelerde renk cümbüşü oluşturan çiçekler, kente ayrı bir hava katıyor.

Park ve bahçelerde rengarenk görünümleriyle yer alan menekşelere bugünlerde laleler de eşlik etmeye başladı. Yetkililer, park ve bahçelere ağırlıklı olarak menekşe fidanı ve lale soğanı diktiklerini, havaların ısınmasıyla birlikte, çiçeklerin açtığını bildirdiler.

Park ve bahçelerin menekşeler ve lalelerle güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, park ve bahçelerde açmaya başlayan binlerce lale nedeniyle ''Kayseri'de lale devri başladı'' yorumunu yaptılar.