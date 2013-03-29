Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Lale Devri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, il merkezindeki park ve bahçelere ektiği laleler, çiçek açmaya başladı.

Kayseri'de Lale Devri
Baharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerin bakımına hız veren başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Melikgazi ve Kocasinan ilçe belediyelerinin, sorumluluk alanlarındaki park ve bahçelere diktiği çiçekler açtı. Park ve bahçelerde renk cümbüşü oluşturan çiçekler, kente ayrı bir hava katıyor.
Park ve bahçelerde rengarenk görünümleriyle yer alan menekşelere bugünlerde laleler de eşlik etmeye başladı. Yetkililer, park ve bahçelere ağırlıklı olarak menekşe fidanı ve lale soğanı diktiklerini, havaların ısınmasıyla birlikte, çiçeklerin açtığını bildirdiler.
Park ve bahçelerin menekşeler ve lalelerle güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, park ve bahçelerde açmaya başlayan binlerce lale nedeniyle ''Kayseri'de lale devri başladı'' yorumunu yaptılar.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.