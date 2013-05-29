Kayseri'de Mahalleli İsyan Etti, Tabutlarla Yürüdü

9 yaşındaki Yunus Emre Taşçı'nın 3 gün önce meydana gelen kazada hayatını kaybetmesinin ardından isyan eden Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi sakinleri, Kayseri-Malatya karayolunu kapattı. Oturma eylemi yapan vatandaşlar, yetkililerden karayoluna üst geçit ve alt geçit yapılması talebinde bulundu.

Vatandaşlardan Semiha Yıldız, "Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Melikgazi Belediye Başkanımızdan üst geçit, alt geçit ve trafik lambaları yapılması konusunda yardım istiyoruz. Bu yolda Semanur isimli bir kızımız araç çarpması sonucu öldü. 3 gün önce mazot tankerinin çarpması sonucunda ise 9 yaşındaki Yunus Emre Taşçı isminde bir evladımız hayatını kaybetti. Bu yolda hep ölümlü, yaralamalı, maddi hasarlı kazalar meydana geliyor. Gereken hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelip vatandaşların derdini dinledi. Öfkeli mahalle sakinleri, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'dan soruna bir an önce çare bulunmasını istedi. Vatandaşlar güçlükle ikna edilirken, Aydın'ın mahalle sakinleri arasından seçtiği 10 kişiyi İl Emniyet Müdürlüğünde yetkililerle görüştüreceğini söylemesi üzerine eylem sona erdi.



VALİLİKTEN ÜST GEÇİT AÇIKLAMASI



Kayseri-Malatya karayolunda meydana gelen kazaların önlenmesi ve vatandaşların karşıdan karşıya güvenli şekilde geçebilmeleri için üst geçit yapılmasına karar verildi.

Valilikte yapılan toplantıda Vali Vekili Erdoğan Aygenç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Karayolları 6. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ve Şirintepe Mahallesi sakinleri bir araya geldi.

Toplantının ardından Vali Vekili Erdoğan Aygenç yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak ve kazaların önüne geçebilmek için Kayseri-Malatya karayolunda bir üst geçit yapılması kararlaştırılmıştır. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğünce yapımına hemen başlanacak olan üst geçit, 28 Temmuz 2013 tarihinde bitirilerek hizmete açılacaktır” ifadelerinde bulundu.