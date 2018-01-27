Kayseri’de mektepli boya ustaları yetişiyor

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Oto Boya Dalı, Kayseri’deki oto boya fırını olan tek okul olma özelliği taşıyor. Özel bir şirket tarafından kurulan bölüm, bu yıl ilk öğrencilerini mezun edecek.



"İstihdam garantili"

Kayseri’nin ilk mektepli oto boya ustalarını yetiştirdiklerini söyleyen Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Oto Boya Dalı Öğretmeni Ömer Ünsal, 2017 yılında atölyesi kurulan bölümün istihdam garantili olduğunu ifade etti. Bu yıl ilk mezunlarını vereceklerini belirten Ünsal, "Öğrencilerimiz motorlu araçlar teknolojisi alanında ortak dersleri aldıktan sonra 11 ve 12’nci sınıfta buraya geliyor. Boya kabini ve çalışma masalarında araç kapısı, kaput gibi parçaları zımparalama, astarlama ve boyama işlemlerini yapıyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz 11’inci sınıfta sanayideki servislerde de eğitim alabiliyor. 12’nci sınıfta da, ‘İşletmede Beceri Eğitimi’ adı altında haftanın üç günü staj görüyorlar. 12’nci sınıfta 11, 11’inci sınıfta 8 öğrencimiz var, hepsinin ve gelecek öğrencilerin de işi hazır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz Kayseri'nin ilk mektepli boya ustaları olacak. Eğitimleri olduğu için Anatamir, Sanayi, DSİ gibi yerlerde kolaylıkla iş bulabilecekler" diye konuştu.

Bölümde eğitim gören öğrenciler ise, eğitimli boya ustalarına ihtiyaç olduğunu ve gelecekte iş bulma sıkıntısı çekmeyeceklerini bildikleri için tercih ettiklerini ifade etti.

İHA

