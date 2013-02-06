Kayseri'de Mobbing Derneği Kuruldu

İş yerinde psikolojik baskı olarak tanımlanan ‘mobbing’ ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan Mobbing Derneği’nin Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Nur, ilk etapta sosyal paylaşım alanlarından ve kurulacak olan web sitesi aracılığı ile bireylere ulaşacaklarını dile getirdi. Nur, mobbinge maruz kalan bireylerin, önce derneğe form aracılığı ile başvuracaklarını, yapılan incelemeler neticesinde, bireylere hukuki ya da psikolojik yardım yolları açacaklarını belirtti.

Kayseri’de kurulan 9. şube olduklarını kaydeden Nur, mobbinge maruz kalan bireylerin en büyük güvencesinin devlet olduğuna vurgu yaptı. Nur, “Devletine güvenecek, yargısına güvenecek. Bununla ilgili çeşitli disiplinlerde o kadar çok davalar var ki, sonuçlananların sayısı az olabilir, büyük bir kısmı devam ediyor olabilir sadece benim Kayseri’de bildiğim 50 tane var. En son Ankara’da Türkiye’nin sayılı üniversitelerden birisinde böyle bir dava sonuçlandı. O kadar çok ki, önemli olan ne olursa olsun, birey kendisine yapılan bu saldırının altında kalmaktan korkmasın.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Ceza Yasası’nda ‘mobbing’ kelimesi bulunmadığını, bu içerikli davaların, ‘manevi tazminat’ adı altında görüldüğüne işaret eden Nur, manevi tazminat davalarında konu olarak belirlenen ‘görevi kötüye kullanma’yı tespit edebilmek için bilirkişiye ihtiyaç duyulduğunu, Ankara’daki merkez Mobbing Derneği’nin, yaptığı çalışmalar neticesinde, artık Mobbing Derneği’nden bir hukukçu ve genel başkanının, Ankara Baro Başkanlığı’nın kabulü ile bilirkişi olarak kabul edileceğini söyledi.

Derneğin bilirkişi olarak kabul edilmesinin önemli bir kazanım olduğunu dile getiren Nur, “Bunun yanı sıra mobbinge maruz kalanlarla ilgili olarak, Ankara Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı ile İstanbul Çapa Üniversitesi Adli Tıp ve Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan rapor alınabiliyordu. Bundan sonra dernek olarak ilk yapacağımız iş, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir girişimde bulunmak ve Psikiyatri ve Adli Tıp Anabilim Dalı’nın, Hacettepe’deki gibi bir mobbing bilirkişiliğine, bu konuda rapor hazırlayabilecek yetkiye, konuma gelmesini sağlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, vatandaşları mobbing konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini kaydeden Nur, yeni anayasada ‘mobbing’e dair maddelerin yer alması için Genel Merkez çapında çalışmalar yapıldığını da sözlerine ekledi.