Kayseri'de Motosikletli Düğün Konvoyu

Kayseri'de, evliliğe adım atan motosiklet tutkunu gelin ile damadın gelin aracı da motosiklet oldu. Damadın 22 motosikletli arkadaşı da konvoy oluşturarak çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Evliliğe adım atan Bekir Mısır ile Bahar Mermer, motosikleti gelin aracı yapma kararı aldı. Bunun üzerine hazırlık yapan damat Mısır motosikletini süsleyerek gelin aracı yaparken, damadın motosikletli 22 arkadaşı da düğün konvoyu için kendisine eşlik etti. Gelini almak için yola çıkmaya hazırlayan konvoyda bulunan damadın arkadaşı Erkan Erdoğan, "Arkadaşımızı bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemedik. Onlara güzel bir düğün konvoyu oluşturduk. Birazdan da gelin hanımı almaya gideceğiz. İnşallah arkadaşımız Bekir ile gelin hanım mutlu olurlar" dedi.

Gelini alan damat, motosikletli arkadaşlarının oluşturduğu konvoyla düğün salonunun yolunu tuttu. Güzel görüntülerin oluştuğu düğün konvoyu dikkat çekti.

Düğün salonuna gelinmesinin ardından konuşan damat Bekir Mısır, "Motosiklet bizde bir hastalık, bir tutku. Gelin de zaten motosiklet hastası. Ben söylemeden kendisi teklif etti. O kadar araç içinden motosikleti tercih etti. Biz de elimiz mahkum kabul ettik" diye konuştu.

Gelin Bahar Mermer ise, "Eşimi ve motosikleti seviyorum. Beraber mutluyuz. Evlendik, bundan sonra çocuklarla birlikte kullanacağız" şeklinde konuştu.