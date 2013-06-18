Kayseri'de Nükleer ve Biyolojik Tehditlerle Mücadele Toplantısı

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, Sağlık Müdürü Dr Ahmet Öksüzkaya'nın koordinatörlüğünde, gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri’nin jeolojik ve jeopolitik konumu, transit geçişler ve bölgemizde bulunan organize sanayi bölgelerinde muhtemel yaşanabilecek olumsuzluklar ele alındı. Olumsuzlar nedeniyle, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerle mücadele hususunda il bazında yapılması gerekenler, ilk müdahale teknikleri, afet tıbbi ve yeterlilikleri konularında durum tespiti yapmak, tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantı düzenlendi. Toplantıya oluşabilecek tehlike ve tehditlere karşı ortak hareket etmek ve planlama yapmak durumunda kalacak kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, AFAD yetkilileri, Erciyes Üniversitesi Afet Birim Sorumlusu, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Yetkilileri, Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda risk analizlerinin çıkartılması, yönetmelik ve mevzuatların gözden geçirilmesi, eğitimler düzenlenmesi, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve toplantıların düzenli olarak yapılması konularında ortak kararlar alındı.