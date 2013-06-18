Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Nükleer ve Biyolojik Tehditlerle Mücadele Toplantısı

Kayseri’de İl Sağlık Müdürlüğü’nde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlerle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Kayseri'de Nükleer ve Biyolojik Tehditlerle Mücadele Toplantısı
İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, Sağlık Müdürü Dr Ahmet Öksüzkaya'nın koordinatörlüğünde, gerçekleştirilen toplantıda, Kayseri’nin jeolojik ve jeopolitik konumu, transit geçişler ve bölgemizde bulunan organize sanayi bölgelerinde muhtemel yaşanabilecek olumsuzluklar ele alındı. Olumsuzlar nedeniyle, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlerle mücadele hususunda il bazında yapılması gerekenler, ilk müdahale teknikleri, afet tıbbi ve yeterlilikleri konularında durum tespiti yapmak, tehditlere karşı hazırlıklı olmak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere toplantı düzenlendi. Toplantıya oluşabilecek tehlike ve tehditlere karşı ortak hareket etmek ve planlama yapmak durumunda kalacak kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, AFAD yetkilileri, Erciyes Üniversitesi Afet Birim Sorumlusu, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Yetkilileri, Kamu Hastaneleri Birliği yetkilileri ve Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Toplantıda risk analizlerinin çıkartılması, yönetmelik ve mevzuatların gözden geçirilmesi, eğitimler düzenlenmesi, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve toplantıların düzenli olarak yapılması konularında ortak kararlar alındı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.