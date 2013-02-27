Edinilen bilgiye göre, Bünyan ilçesi Kayseri-Malatya karayolu Beyazevler Kavşağı'nda öğrencileri taşıyan Durdu D. yönetimindeki 38 H 035 plakalı servis ile Adem E.'nin kullandığı 38 FT 035 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada 13 öğrenci ile araçların sürücüleri yaralandı. Yaralı öğrencilerden 11'inin tedavisi Bünyan Devlet Hastanesi'nde yapılırken, durumu ciddiyetini koruyan 2 öğrencinin tedavileri sürüyor. Servis aracının sürücüsü Durdu D. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. (iha)
Kayseri'de Öğrenci Servisiyle Kamyon Çarpıştı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı. Kazada 13'ü öğrenci toplam 15 kişi yaralandı.
27 Şubat 2013 Çarşamba 10:53
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