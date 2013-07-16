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Kayseri'de Organik Köy Pazarı Kuruldu

Her yıl Temmuz ayı içerisinde başlayan köy pazarı bu yılda Kiçikapı Mahallesi’nde kuruldu. Çevre ilçe ve köylerden kendi üredikleri doğal meyve ve sebzelerle pazara gelen esnaf pazarın şehir merkezine uzak olmasından ve kendilerine sabit bir yer verilmemesinden şikâyetçi.

Kayseri'de Organik Köy Pazarı Kuruldu

Her yıl Temmuz ayı içerisinde farklı semtlerde kurulan köy pazarı bu yıl Kiçikapı mahallesinde kuruldu. İncesu, Yahyalı, Cırgalan, hacılar ve Kızılören gibi çevre ilçe ve köylerden kendi ürettikleri, organik ve doğal ürünleri satmak için pazara gelen köylüler Pazar yerinin bilinmemsinden ve her yıl başka yerlere sürülmelerinden şikâyet etti. Her gün kendi bahçelerinden taze topladıkları sebze ve meyveleri kurulan pazara getiren köylüler satışların düşük olmasından ve mallarına kıymet verilmemsinden dert yandı.

Tek tek elimizle yetiştirip topladığımız ürünlerin kıymeti şehirliler tarafından bilinmiyor  diyen Pazar esnaflarından Meliha Yalçın (68)’Geçen yıl çarşıya oldukça yakındık işlerimiz çok iyiydi. Ama bu yıl hem merkeze hem toplu taşıma araçlarına uzağız hem biz hem getirdiğimiz ürünler sıcak ve müşterinin olmayışından mahvoluyoruz’ dedi. Pazarın açıldığını kimsenin bilmediğini ifade eden bir diğer esnaf Ahmet Özal ‘Belediye tanıtım için bir çaba harcamıyor açma saatimizde kapama saatimizde kontrol altında tutuluyor. Her yıl başka bir yere götürülüyoruz resmen bizi buraya attılar her yıl taşınmaktan bıktık artık, sabit bir yer verilsin bize. Başka şehirlerde köylüye semt pazarlarından yerler veriliyor bizim şehrimizde böyle bir şey yok’ diyen Özal günlük toplamalarına rağmen ürünlerin çöpe gitmesinden dert yakındı.

Köy Pazarını  ziyaret eden vatandaşlarda,  satılan üründen ve esnaftan oldukça memnun. Her yıl pazarın açılmasını dört gözle beklediğini söyleyen Saliha Altınkaya ’ Buraya getirilen her şey dalından koparılıp taze bir şekilde geliyor. Hormonsuz oldukça doğal diğer semt pazarları, market ve manavlarda satılan ürünler gibi değil, ne aldıysanız gerçekten tadına vararak ağız tadıyla yiyorsunuz’ ifadelerinde bulundu.

Kurban bayramına kada her gün açık bulunacak olan köy pazarında aradığınız her şeyin taze ve organik olanını bulmanız mümkün.

Haber: (stajyer) Mesut Davarcı               

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filiz senelen 5 yıl önce

eksik haber nerede kiçi kapı hangi semtte?

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misafir kullanıcı 5 yıl önce

Kayserimizin önemli yerlerinden/hangi cami-hastane-müze- duraklar
arkadaşların dediği gibi belediye madem ilgilenmiyor sizler bizler haberi okumak için ilgi duyanlar en azından bilgi sahibi oldun değil mi yani...
Haber yapmak için haber yazmayın...

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Ahmet 1 yıl önce

Bu köy pazarını kuranlar sabah halden alıp geliyorlar yalan hep bende pazarcıyım bu kadınları sabah halde görüyoruz

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