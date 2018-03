Kayseri'de Organik Köy Pazarı Kuruldu

Her yıl Temmuz ayı içerisinde farklı semtlerde kurulan köy pazarı bu yıl Kiçikapı mahallesinde kuruldu. İncesu, Yahyalı, Cırgalan, hacılar ve Kızılören gibi çevre ilçe ve köylerden kendi ürettikleri, organik ve doğal ürünleri satmak için pazara gelen köylüler Pazar yerinin bilinmemsinden ve her yıl başka yerlere sürülmelerinden şikâyet etti. Her gün kendi bahçelerinden taze topladıkları sebze ve meyveleri kurulan pazara getiren köylüler satışların düşük olmasından ve mallarına kıymet verilmemsinden dert yandı.

Tek tek elimizle yetiştirip topladığımız ürünlerin kıymeti şehirliler tarafından bilinmiyor diyen Pazar esnaflarından Meliha Yalçın (68)’Geçen yıl çarşıya oldukça yakındık işlerimiz çok iyiydi. Ama bu yıl hem merkeze hem toplu taşıma araçlarına uzağız hem biz hem getirdiğimiz ürünler sıcak ve müşterinin olmayışından mahvoluyoruz’ dedi. Pazarın açıldığını kimsenin bilmediğini ifade eden bir diğer esnaf Ahmet Özal ‘Belediye tanıtım için bir çaba harcamıyor açma saatimizde kapama saatimizde kontrol altında tutuluyor. Her yıl başka bir yere götürülüyoruz resmen bizi buraya attılar her yıl taşınmaktan bıktık artık, sabit bir yer verilsin bize. Başka şehirlerde köylüye semt pazarlarından yerler veriliyor bizim şehrimizde böyle bir şey yok’ diyen Özal günlük toplamalarına rağmen ürünlerin çöpe gitmesinden dert yakındı.

Köy Pazarını ziyaret eden vatandaşlarda, satılan üründen ve esnaftan oldukça memnun. Her yıl pazarın açılmasını dört gözle beklediğini söyleyen Saliha Altınkaya ’ Buraya getirilen her şey dalından koparılıp taze bir şekilde geliyor. Hormonsuz oldukça doğal diğer semt pazarları, market ve manavlarda satılan ürünler gibi değil, ne aldıysanız gerçekten tadına vararak ağız tadıyla yiyorsunuz’ ifadelerinde bulundu.

Kurban bayramına kada her gün açık bulunacak olan köy pazarında aradığınız her şeyin taze ve organik olanını bulmanız mümkün.



Haber: (stajyer) Mesut Davarcı