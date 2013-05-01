Kayseri'de Otobüs Baraja Uçtu

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi Çamlıca-3 Baraj gölüne uçan yolcu midibüsünde bulunan 34 yolcudan 6'sı hayatını kaybetti, 5 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi.



Nevşehir'in Karacaşar Beldesi'nden geziye gelen öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüs Çamlıca-3 Baraj gölüne uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 23 kişi yaralandı ve 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.



Olayla ilgili olarak olay yerinde açıklama yapan Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, "Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'ne bağlı Karacaşar Beldesi İlkokulu ile ilçe merkezindeki Sevim-Erdoğan Öz İlkokulu öğretmen ve ailelerini taşıyan midibüs Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'ndeki Çamlıca-3 Baraj göletine uçtu. Yaralılar ile ilgili ambulanslarımızı olay yerine sevk ettik. Hava ambulansı da olay yerine geldi. Hamile bayanı hastaneye naklettik. Şu an kayıplar ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Savcımızın başlattığı süreç devam ediyor. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. İl merkezine 145 kilometre uzaklıkta olan bir yer. Yolların virajlı olması buraya ulaşmayı geciktiriyor" diye konuştu.



Yeşilköy'deki sakinlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri ve ambulanslar yaralılara ilk müdaheleleri yaptı.



Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.





Nevşehir'de Acı Bekleyiş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde öğrenci ve velileri taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybedenlerin ve yaralananların yakınları Nevşehir'in Gülşehir ilçesinden gelecek haberi merakla bekliyor.



Kayseri'de kaza yapan midibüste hayatını kaybeden ve yaralananlardan gelecek olan haberi Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki Sevim-Erdoğan Öz İlköğretim okulu'nda toplanan öğretmen ve öğrencilerin okulundaki bekleyiş sürüyor. Okul bahçesinde toplanan veliler ve öğrenciler, Kayseri'den gelecek haberi bekliyor.



Sevim-Erdoğan Öz İlköğretim Okulu'nun bahçesinde toplanan bir grup öğrenci ve veli, Kayseri'den gelecek haberi bekliyor. Öğrencilerden Fatma Nur, geziye okulun başarılı öğrencilerinin götürüldüğünü kendisinin ise annesinin izin vermediği için gidemeğini söyledi ve kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Veliler ise, piknikten bir çok öğrenci velisinin ve öğrencinin haberdar olmadığını, kazayı televizyondan öğrendiklerini kaydetti.



Öte yandan Gülşehir İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve kazaya karışanların yakınlarının Kayseri'nin Yahyalı ilçesine gittiği öğrenildi.



