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Kayseri'de Otobüs Biletlerine Zam

Kayseri’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

Kayseri'de Otobüs Biletlerine Zam
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yeni zamla birlikte bilet fiyatları değişti. Zamlanan bilet fiyatları ise şu şekilde: “Aktarmasız bilet 1.70 TL. Tam kart 1.60 TL. Tam kart aktarmalı 1.70. İndirimli kart 1 TL. Aktarmalı bilet 2 TL. Kontaksız akıllı kart 5 TL.”
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ak partiye oy veren bir vatandas 4 yıl önce

Boynun altinda kalsın ozhaseki

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asgari ücretli 4 yıl önce

Fiyatlar uçuk doğru ama 4 BİN TL MAAŞ ALAN ASKERİ PERSONEL in ücretsiz binmek istemesi baya düşündürücü.yazık yetmiyor demekki.sen bin otobüse bana yazsınlar

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deliyusuf 4 yıl önce

biletler kısaca çok pahalı ne yapmaya çalısıyor belediye insaf yahu öğrencilerimizin cebine harçlık koyamazken bilet fiyatlarına yetişmekte zorlanıyoruz

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VATANDAŞ 4 yıl önce

65 yaş üstü ücretsiz olacağına askeri ücretle çalışan vatandaşınki ücretsinz olması gerekmez mi, bilet parası yetişmiyor sırf işe gidip geliyoruz,üstelik otobüsler cok dolu hep ayakta gittiğimiz halde bu kadar bilet ücreti helal mi???

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hatice kabak 4 yıl önce

Hastanelere gidip gelmek asgari ucret ve okuyan cocuklar olunca zorlaniyoruz bilet alirken bunada còzum bulunmasini istiyorum raporlu hastalarada còzum bulunsun

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ibrahim 4 yıl önce

Bileti indiğimizde yerde başkasu basabilir mi

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Murat bahar 3 yıl önce

Yazık günah arkadaşlar askeri ücretle geçimini sürdüren bi vatandaş olarak aylık 120 lira otobüse para vermek inanın belediyelerin bütçesini vatandaştan aldığı nı göstermiyor mu

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Askeri ücretli 3 yıl önce

Bende aynı şekilde bilet fiyatlarından şikayetciyim öğrenciye,yaşlıya,hastaya,refakatçısına,askeri personele,öğretmene,vs.herşeye çözüm var bide bizi düşünün yani aylık 120tl yıllık 1440tl çok faZla lütfen bizede bir çare bulun aylık yükleme yapanlarada bi indirim yapın

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