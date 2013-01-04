Kayseri'de Otobüs Biletlerine Zam
Kayseri’de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.
04 Ocak 2013 Cuma 13:17
Fiyatlar uçuk doğru ama 4 BİN TL MAAŞ ALAN ASKERİ PERSONEL in ücretsiz binmek istemesi baya düşündürücü.yazık yetmiyor demekki.sen bin otobüse bana yazsınlar
biletler kısaca çok pahalı ne yapmaya çalısıyor belediye insaf yahu öğrencilerimizin cebine harçlık koyamazken bilet fiyatlarına yetişmekte zorlanıyoruz
65 yaş üstü ücretsiz olacağına askeri ücretle çalışan vatandaşınki ücretsinz olması gerekmez mi, bilet parası yetişmiyor sırf işe gidip geliyoruz,üstelik otobüsler cok dolu hep ayakta gittiğimiz halde bu kadar bilet ücreti helal mi???
Hastanelere gidip gelmek asgari ucret ve okuyan cocuklar olunca zorlaniyoruz bilet alirken bunada còzum bulunmasini istiyorum raporlu hastalarada còzum bulunsun
Bileti indiğimizde yerde başkasu basabilir mi
Yazık günah arkadaşlar askeri ücretle geçimini sürdüren bi vatandaş olarak aylık 120 lira otobüse para vermek inanın belediyelerin bütçesini vatandaştan aldığı nı göstermiyor mu
Bende aynı şekilde bilet fiyatlarından şikayetciyim öğrenciye,yaşlıya,hastaya,refakatçısına,askeri personele,öğretmene,vs.herşeye çözüm var bide bizi düşünün yani aylık 120tl yıllık 1440tl çok faZla lütfen bizede bir çare bulun aylık yükleme yapanlarada bi indirim yapın
Boynun altinda kalsın ozhaseki