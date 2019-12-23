“Kayseri’de pastırmanın dilim fiyatı diye bir satış yok”

Pastırmanın kilogram fiyatına göre dilim olarak hesaplandığında fiyatların değişebileceğini fakat Kayseri’de pastırma diliminin satılmayıp ikram edildiğini söyleyen Yasin Güzel, ”Yaklaşık 12 senedir Kayseri'de kale önü esnaflığı yapmaktayım. Pastırma ve sucuk satımları ile uğraşıyorum. Pastırmada fiyat farkı etin kısmı ile alakalı. 110 TL’den başlayıp 160 TL’ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Büyük bir boy pastırma en az 5-6 kilo gelir. Bu pastırmayı kiloya vurduğumuz zaman bir dilim pastırma yaklaşık iki, iki buçuk TL arasında gelebiliyor. Fiyat da önemli tabi ki de. Kilosu 150 TL olan pastırmadan bir dilimini teraziye koyduğumuz zaman iki, iki buçuk TL geliyor. Biz bunu zaten gelen müşterilerimize ikram şeklinde sunuyoruz. İki lira, iki buçuk lira bizim için çokta önemli değil. Bir esnaf olarak söylüyorum, şuandaki fiyatlar bence çok normal. Çünkü etin kilosu 60-70 TL. 1 kilo etten yarım kilo pastırma çıktığını düşünürsek bir pastırmanın kilosunun 120- 130 TL olması bence çok normal. Çünkü kurutulmuş et yiyorsunuz 2.5 TL olması çok normal. Bize gelip de bir dilim pastırma ve iki dilim pastırma diyen hiç müşterimiz olmadı. Biz kilo ile satıyoruz. Bir kilo isteyen oluyor, yarım kilo isteyen oluyor, hediyelik isteyen oluyor. Onun içindeki bir dilim pastırmayı seçip de tarttığımızda tabi ki de 2 lira 2 buçuk lira gelebilir. Ama bu bir kültür meselesidir. Sabah kahvaltıda 100 gramda olsa Kayseri halkının bence gelip buraya 100 gram pastırma ver yiyelim demesi lazım, çünkü İstanbul da, Ankara da ve diğer illerde kahvaltı kültürü var ama Kayserimizde bu kültür yok. Hiçbir müşterimiz bir dilim pastırma ver iki dilim pastırma ver, alım gücümüz yok, alamıyoruz demiyor zaten. Bizim için bu fiyatın hiçbir önemi yok. Çünkü gelen müşterimiz hediye götürüyor. Bizim öyle bir satışımız yok zaten. Buraya gelen müşterimize ikram ederiz zaten. Göz hakkıdır yani sonuçta alsa da, almasa da” dedi.









Güzel Kastamonu ve Kayseri pastırması arasında kurutmada bile fark olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Herhangi bir ilde 4 yaşındaki bir çocuğu çağırsanız, pastırma ve sucuk nereye ait deseniz o çocuk Kayseri adını verecektir. Bu da bunun tescili gibi bir şeydir. Ama Kastamonu’nun pastırmasının bizim pastırmamızdan farkı şudur, onlarınki isli. Yani yanan ateşin isinde kurutularak elde ediliyor. Bizimki ise Kayseri yazı diye bir mevsim var işte pastırma yazı diye de bilinir. Dışarıda kurutularak yapılır pastırma. Bizimki çok farklı onlara göre. Cumhurbaşkanımız öyle bir açıklama yapmış olabilir yani oda kendisinin damak tadıdır. Pastırma ve sucuk Kayseri’nindir.”











