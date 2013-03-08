Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün haber merkezi tarafından yapılan anonsta, ekip otolarını kullanan ve ön tarafında oturan personellere emniyet kemerlerini kesinlikle takmaları uyarısında bulunuldu. Yapılan anonsta, emniyet kemeri takmayan polis memurlarına ceza yazılacağı bildirildi.
Kayseri'de Polisler Polislere Ceza Yazacak
Kayseri’de, polis otosunu kullanan ve içinde bulunan personellere emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunuldu. Kemer takmayan personele ceza yazılacağı bildirildi.
08 Mart 2013 Cuma 19:06
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