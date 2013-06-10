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Kayseri'de Sağnak Yağış Zor Durumda Bıraktı

Kayseri’de akşam saatlerin başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de Sağnak Yağış Zor Durumda Bıraktı
Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağmur sonrasında yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kocasinan ilçesinde bir araç su birikintisi yüzünden yolda kalırken, Erkilet Bulvarı’ndaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Melikgazi ilçesine bağlı İldem bölgesinde bazı yollarda çökme meydana gelirken, itfaiye ve polis ekipleri vatandaşların ihbarlarına yetişmeye çalıştı.
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