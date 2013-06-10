Kayseri'de Sağnak Yağış Zor Durumda Bıraktı

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren yağmur sonrasında yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kocasinan ilçesinde bir araç su birikintisi yüzünden yolda kalırken, Erkilet Bulvarı’ndaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Melikgazi ilçesine bağlı İldem bölgesinde bazı yollarda çökme meydana gelirken, itfaiye ve polis ekipleri vatandaşların ihbarlarına yetişmeye çalıştı.