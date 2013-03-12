Kayseri'de Sahte Para Operasyonu 11 Gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, piyasaya sahte para sürenlerle ilgili olarak yapılan operasyonda, 15 adet A126872902 seri numaralı sahte 200 TL’lik banknot, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 3 adet 7.65 mm. çapında dolu fişek, 2 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Operasyonda 5 bin 600 TL paraya el konulduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak A.E., E.P., S.E. ve H.G.’nin Sivas, Kahramanmaraş, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale illerinde 13 bin 750 TL değerinde sahte parayı piyasaya sürdükleri tespit edildiği kaydedildi. Şüphelilerin çevre illerde piyasaya sürdükleri ile birlikte toplam 16 bin 750 TL değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Olaylarla ilgili oldukları belirlenen M.Ç., Ö.D., S.E., A.E., G.Ö., H.G., E.P. isimli şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltındaki 11 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi. (iha)

