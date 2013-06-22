Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ''Bölgemizin yarından (22.06.2013 Cumartesi) itibaren sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının; bu hafta sonundan itibaren hissedilir derecede artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden, yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı bulunan yaşlılar ve çocukların 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması tavsiye edilir'' denildi.
Kayseri'de Sıcaklık Artacak
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kayseri ve civarındaki illerin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği uyarısında bulundu.
22 Haziran 2013 Cumartesi 13:27
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