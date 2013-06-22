Kayseri'de Sıcaklık Artacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, ''Bölgemizin yarından (22.06.2013 Cumartesi) itibaren sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının; bu hafta sonundan itibaren hissedilir derecede artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının; mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden, yüksek sıcaklığa karşı hassas ve kronik hastalığı bulunan yaşlılar ve çocukların 10:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşte kalma süresinin en aza indirilmesi ve koruyucu tedbirlerin alınması tavsiye edilir'' denildi.