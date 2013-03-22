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Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

Kayseri'de saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi.

Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bulunan birçok binanın çatıları uçtu. Reklam panolarının da rüzgarın etkisiyle yerinden uçması nedeniyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri çatı uçmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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