Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle şehir merkezinde bulunan birçok binanın çatıları uçtu. Reklam panolarının da rüzgarın etkisiyle yerinden uçması nedeniyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ve itfaiye ekipleri çatı uçmalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
Kayseri'de saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi.
22 Mart 2013 Cuma 19:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.