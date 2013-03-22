Sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın saatteki hızının 65 kilometreye kadar ulaştığı bildirilirken, yetkililer vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı. Polis ekipleri ve itfaiye de olası çatı uçmalarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.
Kayseri'de Şiddetli Rüzgar
Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın saatteki hızının 65 kilometreye kadar çıktığı öğrenildi.
22 Mart 2013 Cuma 13:38
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.