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Kayseri'de Şiddetli Rüzgar

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın saatteki hızının 65 kilometreye kadar çıktığı öğrenildi.

Kayseri'de Şiddetli Rüzgar
Sabah saatlerinde etkili olan rüzgarın saatteki hızının 65 kilometreye kadar ulaştığı bildirilirken, yetkililer vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı. Polis ekipleri ve itfaiye de olası çatı uçmalarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.
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