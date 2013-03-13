Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Yıkıp Geçti

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında meydana gelen olayda İsmail Avan’a ait olan ve içinde 150 koyunun bulunduğu ahırın şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldığı öğrenildi.

Develi Jandarma ekipleri ile itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında enkaz altında kalan hayvanların kurtarıldığı bildirilirken, 70 koyunun ise çöken ahırın altında kalarak telef olduğu bildirildi.



Kayseri’de dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik telleri koparken, bazı binaların çatıları uçtu, bir çok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Özellikle Talas ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle trafik lambaları yerinden sökülürken, bazı binaların çatıları uçtu. Bir çok iş yerinde hasar meydana gelirken, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik telleri koptu.