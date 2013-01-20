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Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Yıktı Geçti

Kayseri’de etkili olan rüzgar, bir evin çatısını uçurup tabelaları yerinden söktü. Uçan çatı, bir binanın dış cephesini parçalayıp park halindeki otomobillere zarar verdi.

Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Yıktı Geçti
Kayseri'de saatte 77 kilometre hızla esen rüzgar, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bir apartmanın çatısını uçurdu. Uçan çatı, başka bir apartmanın dış cephesini parçalayıp camlarını kırdı.
Cüneyt Aybaka isimli vatandaş, rüzgarın çok etkili olduğunu ve uçan çatıdan kopan parçaların büyük bir gürültüyle oturdukları apartmana çarptığını belirterek, “Fırtına sabah saatlerinde başladı. İki bina yanımızdaki apartmanın çatısı bizim binanın dış cephesine uçtu. Odaya geldiğimde camların kırıldığını ve ağaç parçalarının içeriye girdiğini gördüm” diye konuştu.
Çatıdan uçan parçalar park halinde duran otomobillerin üzerine de düştü. Parçaların düştüğü bazı otomobiller kullanılamaz hale geldi.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, otobüs duraklarını ve tabelaları da yerinden söktü.
Yetkililer fırtına nedeniyle vatandaşları uyarırken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Kayseri'de yarın yağış bekleniyor.
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