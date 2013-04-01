Kayseri'de Silahlı Çatışma: 2 Ölü

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana gelen olayda, G.E., E.Ç. ve T.Ö. ile K.K., N.K. ve G.K. kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı ileri sürüldü. Çıkan tartışma sonrasında G.E.’nin av tüfeği ile ateş etmesiyle G.K.’nın ağır yaralandığı öğrenilirken, açılan ateş sonrasında G.E.’nin de başından vurularak olay yerinde öldüğü bildirildi.

Olayda ağır yaralanan G.K, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Açılan ateş sonrasında yaralanan E.Ç. ve T.Ö. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı çalışmada K.K. ve N.K. kardeşler de gözaltına alındı.

G.E.’nin hayatını kaybettiği olay yerinde, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin delil toplama çalışmaları sırasında amcalarının hayatını kaybettiğini zanneden 5 kişi polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen şeridi aşarak otomobile yöneldi. Polis ekiplerinin tüm engellemelerine rağmen sakinleşmeyen gurup, yerde ölen kişinin amcaları olmadığını daha sonra fark etti. Hastanede yaralıların olduğunu öğrenen gurup, apar topar olay yerinden uzaklaştı. Gurubun uzaklaşmasından sonra delil toplama çalışmaları kaldığı yerden devam etti. Gece geç saatlere kadar süren delil toplama çalışmaları sonrasında olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

