Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ölü 2 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı'ya bağlı Senirköy'de aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet olduğu öğrenilen amca çocukları arasında bu kez de hayvanların otlatılması yüzünden kavga çıktı. Kavgada M.A. (38), amcasının oğulları E.A. (26) H.A. (22) ve C.A'yı (24) silahla yaraladı. Yaralılar, köylüler tarafından özel araçlarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmaya çalışılan yaralılardan E.A'nın (26) yolda kalbinin durması üzerine Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne acil giriş yapıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.A'nın cenazesi Yeşilhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer yaralılar H.A. ve C.A. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan M.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (iha)

