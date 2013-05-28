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Kayseri''de Silahlı Kavga

Kayseri’de dün gece yaşanan silahlı kavgaya karışan 5 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Kayseri''de Silahlı Kavga
Melikgazi ilçesi Belsin Selimiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda av tüfeği ile açılan ateş sonrasında M.Ç., A.P. ve İ.Ü.’nün yaralanmasına neden olduğu öne sürülen M.M., S.P., E.P., K.A. ve D.E. olay sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.M., S.P., E.P., K.A. ve D.E. emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Selimiye Mahallesi'nde av tüfeği ile açılan ateş sonrasında M.Ç.'nin sırtından ağır yaralanırken, olayla ilgisi olmayan A.P. ve İ.Ü.'nün de dağılan saçmalar neticesinde yaralanmıştı. Olay sonrasında ağır yaralanan M.Ç. ambulans ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yakınları da hastaneye akın etmişti. (İHA)
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