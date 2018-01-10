Kayseri’de sis hayatı olumsuz etkiliyor

Hafta başından itibaren İç Anadolu Bölgesini etkisi altına alan yoğun sis, kentimizde de kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre sisin birkaç gün daha etkili olacağı öğrenildi.

Gece saatlerinde hava sıcaklığı -4 derece ölçülürken, gündüz saatlerinde ise 4 derece olması bekleniyor.

Cuma gününe kadar süreceği tahmin edilen sisli havanın hafta sonu yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. Ortalama 5-8 civarında olan hava sıcaklığı ise kademeli olarak -2 dereceye kadar gerileyecek.

Sisin sağlığa olumsuz etkisi var mı?

Temel olarak sisin meydana gelmesi, şehir sisinin oluşumunda partiküllerin etkisi dolayısıyla havanın kalitesini olumsuz yönde etkileyen süreç oluşturuyor. Sisli günlerde atmosfer kirliliğe daha duyarlı hale geliyor ve kirli hava alt katmana hapsolabiliyor. Meteorolojik olarak oluşan sisli günlerde sanayi bacalarından çıkan dumanların en alt seviyeye indirilmesi gerekiyor. Şehir sisi hava kirliliği ile oluşmuş değilse sisi solumanın özellikle olumsuz bir yanı olduğuna dair bir bilgi yok ama kara, hava, demir ve deniz yollarında aksamalara yol açarken aynı zamanda psikolojik olarak’ da kişileri ruhsal bunalıma sokabiliyor.

Haber: Osman Gazi Gün / Tunahan Kaya

