Kayseri'de Sokak Yarışçılarına Göz Açtırılmıyor

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadir Has Stadı Otoparkı'nda çok sayıda aracın toplandığı ve yarış yapacakları ihbarını aldı.



Bölgeye giden 4 trafik ekibi, park halinde bulunan 37 araç ile sürücülerini sistemden ve evrak üzerinden kontrol etti. Ekipler, 14 araca çevreyi rahatsız edecek şekilde saygısız araç kullandıkları ve standartlara aykırı plaka taktıkları gerekçesiyle işlem yaptı.



Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde de yarış yapan araçların ihbar edilmesi üzerine mahalleye giden ekipler, 4 araca değişik maddelerden cezai işlem uyguladı.

