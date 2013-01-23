Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri'de Sokak Yarışçılarına Göz Açtırılmıyor

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere göz açtırmıyor.

Kayseri'de Sokak Yarışçılarına Göz Açtırılmıyor
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadir Has Stadı Otoparkı'nda çok sayıda aracın toplandığı ve yarış yapacakları ihbarını aldı.

Bölgeye giden 4 trafik ekibi, park halinde bulunan 37 araç ile sürücülerini sistemden ve evrak üzerinden kontrol etti. Ekipler, 14 araca çevreyi rahatsız edecek şekilde saygısız araç kullandıkları ve standartlara aykırı plaka taktıkları gerekçesiyle işlem yaptı.

Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde de yarış yapan araçların ihbar edilmesi üzerine mahalleye giden ekipler, 4 araca değişik maddelerden cezai işlem uyguladı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.