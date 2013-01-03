Kayseri'de Su Baskını Sorununu Çözdük

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, 2005 yılında çıkan hinterland yasası ile birlikte 3 belediye ve 19 beldenin hizmet alanlarına girdiğini hatırlatarak, “Biz bu bölgede yapılan çalışmaları bitirme aşamasındayız. En son 4 noktada Başakpınar, Kuruköprü, Süksün ve Ebiç bölgesine yapacağımız küçük ölçekli arıtmalar devam ediyor” dedi.

Batukan, “Bizim sadece kanal değil, iklim değişikliği ile birlikte yağmur suları sorun olmaya başlamıştı son yıllarda. Kayseri’nin tamamına yağmur suyu projesi yaptırdık. Her yerin şu anda yağmur suyu uzaklaştırması için projesi var. Sonradan konut yapılan bölgelerde yağmur suyu uzaklaştırma çalışması yapılması gerekiyordu” diyerek şu şekilde konuştu:

“Eskişehir Bağları’nda başladık ve bu çalışmalar tamamlandı. Belsin, İldem, Kaykop, Toki veTalas Anayurt’ta yaptık. Çok yüksek bir maliyeti var. Kanalizasyon sisteminin dışında çalışan sistemler. Masraf getirdiği gibi ilçe belediyelere ilave külfet getirdi. Her yeni yapılan çalışmalarda yollar bozuldu, evlerin kanal bağlantıları değişti. İki yıldır bu çalışmalardan dolayı hiçbir eve yağmurdan dolayı su baskını olmadı. Genel anlamda bu konuyu Kayseri’de çözdük.

Kayseri’nin tamamının yağmur suyu taşkın derelerini projelendirip, imar planlarını işleyerek buralara imar yapılmamasını istiyoruz. Bu bölgelerin kanalizasyonunu yenileyip eksik olan kanallar var. Hatlarını yaptık, kollertörlerini bağladık ama ev bağlantılarını yapmadık. Küçük ölçekli arıtmaları yaptıktan sonra bu bağlantıları da yaparak rahatlamak istiyoruz.

Yeni yasa ile diğer belediyeler de bağlanacağı için şu anki hizmet alanımız içindeki çalışmaları bitirerek yeni bağlanacak olan yerler için hazırlıklı olmak istiyoruz.”

Batukan son olarak, “2013 yılında yapılacak olan yatırımlar 10 trilyonu geçiyor. Bunun yanında yeni çıkacak olan işler de var. Erciyes dahil Kumarlı mevkiinde büyük yatırımlar yapılıyor. Talas ve Gesi tarafında raylı sistemin hatları yapılıyor. Bunlara bağlı olarak biz de yeni hatlar çekiyoruz. İki tane daha yeni hat düşünülüyor raylı sistem için, o bölgeye de yatırım yapacağız” diye konuştu.