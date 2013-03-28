Kayseri'de Şüpheli Çuval Paniği

Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi girişinde meydana gelen olayda ağaç dibinde içi dolu küçük bir çuval gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek 155 ekiplerini aradı. İhbar sonrası olay yerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı kontrol sonrası küçük çuvalda moloz yığını olduğunu belirledi. Çuvalın ortadan kaldırılmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı. (iha)

