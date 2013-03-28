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Kayseri'de Şüpheli Çuval Paniği

Kayseri’de, ağaç dibinde içi dolu küçük bir çuval gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı kontrol sonrası, küçük çuvaldan moloz yığını çıktı.

Kayseri'de Şüpheli Çuval Paniği
Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi girişinde meydana gelen olayda ağaç dibinde içi dolu küçük bir çuval gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek 155 ekiplerini aradı. İhbar sonrası olay yerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı kontrol sonrası küçük çuvalda moloz yığını olduğunu belirledi. Çuvalın ortadan kaldırılmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı. (iha)
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