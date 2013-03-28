Edinilen bilgilere göre, Sivas Caddesi girişinde meydana gelen olayda ağaç dibinde içi dolu küçük bir çuval gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek 155 ekiplerini aradı. İhbar sonrası olay yerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı kontrol sonrası küçük çuvalda moloz yığını olduğunu belirledi. Çuvalın ortadan kaldırılmasıyla vatandaşlar rahat nefes aldı. (iha)
Kayseri'de Şüpheli Çuval Paniği
Kayseri’de, ağaç dibinde içi dolu küçük bir çuval gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı yaptığı kontrol sonrası, küçük çuvaldan moloz yığını çıktı.
28 Mart 2013 Perşembe 13:03
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