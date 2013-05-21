Kayseri'de Süt Sağma Yarışması

Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Mimar Sinan Parkı'nda ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, 20 bin paket süt dağıtılarak sütün sağlık üzerindeki olumlu etkileri anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ünay Çakı, üreticinin mağduriyetini ve tüketicinin memnuniyetini sağlamak için sütün sağımdan sonraki en önemli safhalarından birinin muhafaza kısmı olduğunu, Birlik olarak soğutmalı tanklarla sütü bakteri ve sıcağa karşı muhafaza ederek sanayi tesislerine ulaşmasını sağlayacak soğuk süt zincirini oluşturduklarını belirtti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan da Türkiye'de üretilen sütlerin Avrupa ülkelerine nazaran çok daha sağlıklı ve çok daha organik olduğunu ifade ederek, ''Ancak sokak sütlerinin daha sağlıklı olduğu gibi yanlış bir anlayış var. Biz Tarım İl Müdürlüğü olarak ilimizdeki tüm tesisleri rutin denetimlerle kontrol altına alıyoruz. Süt, yoğurt, peynir, ayran gibi her türlü süt ürünlerini laboratuvarlarımızda test ederek sıkıntılı olanları imha ediyoruz ama kaçak yollardan sokak sütçüleri sizlere ulaşmakta. Bunların denetimi yapılamamaktadır. O yüzden herkese sokak sütü değil, kutu sütü tavsiye ediyoruz'' diye konuştu.

Kayseri Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu ise 21 Mayıs'ın, yeni yetişen nesillere ve yaşlılara, sütün insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini anlatmak ve süt içmenin önemine vurgu yapmak için tüm dünyada Dünya Süt Günü olarak kutlandığını belirterek, ''Memeliler, doğaür doğmaz anne sütü içiyor. İnsanlar da böyle yapıyor. Yaradan, memelilerin hayatiyetini sürdürebilmesi için ilk enerjisini bu şekilde sunuyor'' dedi.

Konuşmaların ardından, alanda bulunan 10 kadın çiftçi arasında süt sağma yarışması yapıldı. Kadınlar, 3 dakika içinde en fazla sütü sağmak için kıyasıya mücadele etti. Süre sonunda kadın çiftçilerin plastik kovalara sağdıkları sütün miktarı ölçülerek dereceye girenler belirlendi. Yarışmada sağılan ineklerin üzerinde, ''Sütüm size helal olsun'' yazısının bulunması dikkat çekti.

Yarışma sonunda birinci olan kadın çiftçiye kupasını ve ödüllerini Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu verdi. Ayrıca yarışmaya katılan kadın çiftçilerin hepsine sağım makinası ve 750'şer kilo yem verildi.

Bu arada Vali Yardımcısı Kayım Fikret Dayıoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, davetliler ve gazeteciler de kendilerine ikram edilen sütleri içti.