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Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu

Kayseri’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemi sonuna ait 7 adet insan figürü işlenmiş mermer ele geçirildi.

Kayseri'de Tarihi Eser Operasyonu
Edinilen bilgiye göre, Eğribucak Mahallesi’nde bir bağ evinde saklanan tarihi eserlerin satılmaya çalışıldığı ihbarı alındı. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserlerin Ü.A.F. tarafından satılmaya çalışıldığını belirledi.
Yapılan operasyonda bağ evinde Roma dönemi sonları, Bizans dönemi başlangıcına (MS 300 veya 350) ait olduğu tahmin edilen 7 adet insan figürü işlenmiş mermer ele geçirildi.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve değişik suçlardan kaydının bulunduğu ortaya çıkan Ü.A.F. hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)
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